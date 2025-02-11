Маск закликав закрити «Голос Америки» та «Радіо Свобода»

Мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа, закликав закрити засоби масової інформації "Радіо Свобода" і "Голос Америки", які фінансуються Сполученими Штатами Америки.

"Так, вимкніть їх. Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Алло? Їх більше ніхто не слухає. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків", - заявив він у дописі у соцмережі X у неділю, 9 лютого.

"Радіо Свобода" і "Голос Америки"

"Радіо Свобода" - медіа-організація, що фінансується Конгресом США. Засновувалась під назвою "Радіо Вільна Європа". Наразі транслює новини та аналітичні матеріали 27 мовами на 23 країни Східної Європи, Центральної Азії, Кавказу та Близького Сходу. Штаб-квартиру розташовано у Празі з 1995 року, має 21 місцеве бюро з більш ніж 500 основними співробітниками, 1300 фрілансерами та 680 співробітниками в головному офісі у Вашингтоні.

"Голос Америки" - американська телерадіоорганізація, заснована федеральним урядом США. Виробляє цифровий, телевізійний і радіоконтент 48 мовами. Це найбільший і найстаріший міжнародний мовник США. Штаб-квартиру "Голосу Америки" розташовано у Вашингтоні, округ Колумбія, ЗМІ контролюється Агентством глобальних медіа США (USAGM), незалежним агентством уряду США. Кошти на фінансування щорічно виділяються з бюджету для посольств і консульств.