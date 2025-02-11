Трамп підтримав «інвестиції, а не купівлю» в угоді між японцями та U.S. Steel

Трамп оголосив про прогрес в заблокованій спробі Nippon Steel купити U.S. Steel за 14,9 млрд дол, проти якої він виступав раніше.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп сказав, що Nippon зараз розглядає «інвестиції, а не покупку», і додав, що він із цим згоден.

Компанії не надали коментарів для Reuters, хоча два джерела агенства, близькі до угоди, повідомили, що Nippon Steel не відкликала свою заявку на купівлю.

Американсько-японські переговори відбуваються на тлі ескалації торгової напруженості після січневої інавгурації Трампа. У п'ятницю 7 лютого Трамп оприлюднив плани наступного тижня запровадити взаємні тарифи проти багатьох країн. Незрозуміло, чи будуть вони застосовані до Японії.

Трамп наполягав на тому, щоб Токіо закрив профіцит торгового балансу з Вашингтоном у 68,5 мільярда доларів.

При цьому, він зазначив, що це можна зроблено швидко, враховуючи обіцянку премʼєр-міністра Японії Ісіби Сіґеру довести інвестиції в США до 1 трильйона доларів, а також домовитись про нові закупівлі СПГ, етанолу та аміаку американського виробництва.

Згідно з даними Міністерства торгівлі США, у 2023 році Японія посіла перше місце за обсягом прямих іноземних інвестицій у США з 783,3 мільярда доларів, за нею йдуть Канада та Німеччина.

На прес-конференції Трамп також заявив, що японці висловили зацікавленість у будівництві газопроводу на Алясці вартістю 44 мільярди доларів, але японський чиновник у приватній розмові з Reuters повідомив, що вони все ще мають сумніви щодо життєздатності проекту.