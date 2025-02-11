Суд у США частково призупинив ліквідацію USAID, дозволивши співробітникам повернутися

У п'ятницю, 7 лютого, американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), відправленим адміністрацією президента Дональда Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначає агентство, окружний суддя Вашингтона Карл Ніколс, якого Трамп призначив під час свого першого терміну, частково задовольнив прохання найбільшої профспілки державних службовців США та асоціації працівників дипломатичної служби, які подали до суду, щоб зупинити зусилля адміністрації щодо закриття агентства.

Наказ Ніколса, який діятиме до 14 лютого, блокує реалізацію планів адміністрації Трампа щодо відправлення близько 2200 працівників USAID в оплачувану відпустку, починаючи з суботи, 8 лютого, і поновлює на роботі близько 500 працівників, які вже були відправлені у відпустку.

Він також забороняє адміністрації переміщувати гуманітарних працівників USAID, які перебувають за межами Сполучених Штатів.

Зазначається, що Ніколс розгляне прохання про більш тривалу паузу на слуханнях, запланованих на середу, 12 січня.

У наказі він вказав, що профспілки "переконливо продемонструють непоправну шкоду", якщо суд не втрутиться.

Водночас Ніколс відхилив інші вимоги профспілок щодо відкриття будівель USAID та відновлення фінансування грантів і контрактів агентства.

Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID - яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.