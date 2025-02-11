Трамп припиняє допомогу ПАР, звинувачуючи уряд у корупції та дискримінації африканерів

Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення всієї американської допомоги Південній Африці. Документ, опублікований на сайті Білого дому, звинувачує уряд країни у проведенні політики, спрямованої проти африканерів - етнічної меншини нащадків європейських переселенців.

В указі адміністрація Трампа заявила, що уряд ПАР займається "вилученням сільськогосподарської власності етнічних меншин без компенсації" та реалізує політики, які "знищують рівні можливості" в освіті, бізнесі та сфері зайнятості.

Крім того, Білий дім звинуватив керівництво Південної Африки у проведенні "агресивної зовнішньої політики" щодо США та їхніх союзників. Зокрема, Вашингтон розглядає як ворожі такі кроки: подання ПАР позову до Міжнародного суду ООН, у якому вона звинувачує Ізраїль у геноциді, поглиблення зв'язків з Іраном.

"Сполучені Штати не можуть підтримувати уряд, який порушує права людини у своїй країні або підриває зовнішню політику США, створюючи загрозу національній безпеці нашої країни, наших союзників та наших африканських партнерів", - йдеться у документі.

Як зазначає The Washington Post, Південна Африка поки офіційно не відреагувала на рішення Вашингтона. Проте міністр мінеральних ресурсів ПАР Гведе Манташе вже заявив, що країна може вжити заходів у відповідь. "Якщо вони не дають нам грошей, то й ми не будемо постачати їм мінерали", - наголосив він, маючи на увазі значні запаси золота, платини та марганцю, які експортує ПАР.

За оцінками аналітиків, припинення фінансової підтримки може завдати серйозного удару по системі охорони здоров'я ПАР. У 2023 році США надали країні майже $440 млн допомоги, більшість з яких були спрямовані на програми боротьби з ВІЛ/СНІДом. Американська ініціатива PEPFAR фінансувала 17% національної програми лікування ВІЛ у ПАР, що забезпечувала ліками мільйони пацієнтів.

Заяви Трампа щодо порушення прав африканерів базуються на суперечливій земельній реформі, яку ухвалив уряд ПАР. Закон дозволяє експропріацію земель без компенсації у виняткових випадках. Уряд пояснює цю ініціативу необхідністю виправити історичну несправедливість - десятиліттями темношкіре населення ПАР не мало права володіти землею через політику апартеїду.

За офіційними даними 2017 року, близько 8% білих південноафриканців володіють 75% сільськогосподарських земель, у той час як 80% темношкірих громадян контролюють лише 4% земельних ресурсів. Уряд намагається вирівняти цей дисбаланс, однак власники ферм та міжнародні критики вбачають у реформі загрозу праву приватної власності.

Окрім скорочення фінансової допомоги, наказ Трампа передбачає розробку плану прийому білих південноафриканців як біженців у США. Це рішення викликає подив, оскільки адміністрація Трампа раніше активно обмежувала імміграцію, зокрема тимчасово заморожуючи програму прийому біженців.

За інформацією американських ЗМІ, на рішення Трампа могли вплинути його радники, зокрема мільярдер Ілон Маск, який народився у ПАР. Останнім часом він неодноразово публікував у соцмережах звинувачення на адресу південноафриканського уряду, заявляючи про "расову дискримінацію білих" та навіть "загрозу геноциду".