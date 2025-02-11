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Суд заблокував департаменту Маска доступ до конфіденційних матеріалів Мінфіну США
08:14 10.02.2025 |
Федеральний суддя вранці у суботу заблокував Департаменту ефективності уряду (DOGE) на чолі з Ілоном Маском доступ до записів Міністерства фінансів США, що містять конфіденційні персональні дані, зокрема номери соцстрахування та банківських рахунків мільйонів американців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
Окружний суддя США Пол Енгельмайєр видав попередню судову заборону після того, як 19 генеральних прокурорів-демократів подали позов проти президента США Дональда Трампа.
У поданому до федерального суду в Нью-Йорку позові стверджується, що адміністрація Трампа дозволила команді Маска отримати доступ до центральної платіжної системи Мінфіну, що порушує федеральний закон.
Платіжна система обробляє відшкодування податків, виплати соціального забезпечення, пільги для ветеранів та багато іншого, щороку пересилаючи трильйони доларів, а також містить розгалужену мережу персональних і фінансових даних американців.
Енгельмайєр, призначений 44-м президентом США Бараком Обамою, також заявив, що всі, кому заборонено доступ до конфіденційної інформації з 20 січня, повинні негайно знищити всі копії матеріалів, завантажених із систем Міністерства фінансів. Він призначив слухання в цій справі на 14 лютого.
Генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс, офіс якої подав позов, заявила, що доступ DOGE до даних Мінфіну створює проблеми з безпекою і можливість незаконного заморожування федеральних коштів.
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