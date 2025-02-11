До списку санкцій Трампа потрапив прокурор МКС Карім Хан - Reuters

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан став першою особою, на яку поширюються економічні та візові обмеження, санкціоновані президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.

Ім'я Хана, який є британцем, з'явилося у п'ятницю у ще не оприлюдненому додатку до указу про запровадження санкцій, підписаного Трампом у четвер, стверджують джерела.

Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин.

У матеріалі йдеться, що указ доручає міністру фінансів США Скотту Бессенту, після консультацій із держсекретарем Марко Рубіо, протягом 60 днів подати звіт із зазначенням осіб, на яких поширюватимуться санкції.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп у четвер видав указ про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду через обвинувачення у воєнних злочинах прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

17 березня 2023 року судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт лідера Кремля Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.