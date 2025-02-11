Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До списку санкцій Трампа потрапив прокурор МКС Карім Хан - Reuters

 

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан став першою особою, на яку поширюються економічні та візові обмеження, санкціоновані президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.

Ім'я Хана, який є британцем, з'явилося у п'ятницю у ще не оприлюдненому додатку до указу про запровадження санкцій, підписаного Трампом у четвер, стверджують джерела.

Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин.

У матеріалі йдеться, що указ доручає міністру фінансів США Скотту Бессенту, після консультацій із держсекретарем Марко Рубіо, протягом 60 днів подати звіт із зазначенням осіб, на яких поширюватимуться санкції.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп у четвер видав указ про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду через обвинувачення у воєнних злочинах прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

17 березня 2023 року судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт лідера Кремля Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2135  0,03 0,08 41,8277  0,03 0,07
EUR 42,7519  0,06 0,14 43,4858  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,12 0,29 41,6250  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес