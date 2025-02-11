Трамп розраховує на «угоду» з Іраном, який близький до отримання ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп каже, що розраховує все ж домовитися з Іраном і переконати Тегеран відмовитись від ядерної програми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це The New York Post розповідає на основі коментарів, які, як стверджує, журналісти отримали в інтерв'ю на борту президентського літака у п'ятницю.

Трамп сказав, що розраховує на "угоду" з Іраном щодо того, щоб він зберігав без'ядерний статус.

"Мені більше подобається такий варіант, аніж розбомбити його до біса... Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче помирати", - цитує видання президента.

"Якщо ми досягнемо домовленості, Ізраїль не буде бомбити їх", - додав Трамп.

Водночас президент не став розкривати, як планує вести перемовини з Тегераном.

"Я не хотів би казати, що я збираюся їм сказати. Це не дуже добре... Я міг би сказати (у майбутніх перемовинах - Ред.) те, що маю їм сказати, і сподіваюсь, що вони вирішать не робити того, що зараз думають зробити. І, думаю, вони справді будуть задоволені", - сказав Дональд Трамп.

New York Post стверджує, що у цьому спілкуванні Трамп також визнав свою телефонну розмову з Путіним, проте не наводить цитати, яка б однозначно підтверджувала, що така розмова вже відбулася.

Як відомо, Трамп хоче відновити свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї. Трамп заявив, що дав своїм радникам вказівку "знищити Іран" у разі успішного замаху на нього.

Президент Франції Емманюель Макрон на початку року заявив, що ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення.