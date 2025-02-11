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АНАЛІТИКА

Трамп говорив з Путіним про війну і заявив, що у нього є план

 BBC

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю New York Post розповів, що говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним про війну в Україні.

Коли саме це сталося - невідомо. На запитання про те, скільки разів двоє президентів розмовляли телефоном, Трамп відповів: "Я краще промовчу".

За словами Трампа, Путін хоче, "щоб люди перестали вмирати [на полі бою]".

Президент США також заявив, що має чіткий план щодо завершення війни. "Я сподіваюся, це буде швидко", - сказав Трамп, додавши, що "вони хочуть зустрітися" (імовірно, маючи на увазі президентів Росії та України).

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не може "ні підтвердити, ні спростувати" публікацію New York Post про телефонну розмову Путіна і Трампа щодо війни в Україні, передає Інтерфакс.

Пєсков також зазначив, що комунікації між Москвою і Вашингтоном відбуваються через різні канали.

На Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться наступного тижня, віцепрезидент США Джей Ді Ванс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше Трамп припустив, що, можливо, сам зустрінеться із Зеленським наступного тижня.

Президент США також розповів, що хоче укласти угоду на 500 млн доларів із Зеленським, щоб отримати доступ до рідкісноземельних металів і українського газу в обмін на гарантії безпеки.
Ключові теги: США
 

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