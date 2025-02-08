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Трамп хоче закрити податкову лазівку для великих фінансових гравців
23:51 07.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп має намір ліквідувати податкові лазівки, що дозволяють керівникам інвестиційних і гедж-фондів сплачувати менші податки.
Про це пише Financial Times.
Йдеться про привілеї, відомі як carried interest, які давно викликають дискусії у Вашингтоні. Якщо ініціативу підтримає Конгрес, це може спровокувати конфлікт із фінансовими елітами.
На зустрічі з лідерами Республіканської партії Трамп заявив, що виступає за "ліквідацію несправедливих податкових пільг для великих гравців".
Зазначається, що його ініціатива передбачає, що керівники фондів більше не зможуть декларувати свій прибуток як довгострокові інвестиції та сплачувати податки за зниженою ставкою.
Окрім цього, Трамп пропонує скасувати податкові пільги для власників спортивних клубів, а також переглянути податки на чайові.
У виданні додають, що ідею Трампа підтримують не лише республіканці. Сенаторка-демократка Теммі Болдуїн заявила, що її власний законопроєкт про скасування carried interest збігається з ініціативою Трампа.
Лобісти приватних інвестиційних фондів наполягають, що нинішня система стимулює довгострокові вкладення і створює робочі місця. Як компроміс розглядається не повне скасування пільги, а збільшення мінімального строку утримання інвестицій понад три роки.
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