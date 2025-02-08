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ЄС планує знизити мита на автомобілі, щоб уникнути торгової війни з Трампом
23:41 07.02.2025 |
Європейський Союз готовий знизити мита на імпорт автомобілів зі США з 10% до рівня, близького до 2,5%, щоб уникнути торгівельної війни з адміністрацією Дональда Трампа.
Про це пише Financial Times.
Бернд Ланге, голова торгового комітету Європейського парламенту, зазначив: "Ми можемо спробувати укласти угоду, перш ніж підвищувати витрати та мита".
За його словами, ЄС також планує збільшити закупівлі скрапленого природного газу та військової техніки у США.
Європейські автовиробники підтримують цей крок, побоюючись можливих американських мит. Зниження мит стосуватиметься не лише США, але й Китаю та інших країн відповідно до правил СОТ. Однак, ЄС вже запровадив мита до 35% на китайські електромобілі через їхнє субсидування Пекіном.
У 2022 році ЄС експортував до США 738 436 автомобілів на суму 37,4 млрд євро, тоді як імпортував лише 271 476 автомобілів вартістю 8,7 млрд євро.
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