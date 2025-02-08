Росія спростить конфіскацію активів іноземних інвесторів із західних країн, – Reuters

Росія збирається розширити свої повноваження в конфіскації західних активів за допомогою нового законодавства, яке дасть їй змогу вилучати заморожені кошти іноземних компаній та інвесторів.

Про це повідомили Reuters два джерела, знайомі з відповідним проєктом закону.

Близько $300 млрд російських фінансових активів, таких як основні валюти та державні облігації, були заморожені за кордоном незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і західні країни обговорювали, як краще використовувати ці активи.

Законопроєкт, який визначає процедуру конфіскації Росією іноземного майна у відповідь на подібні дії інших держав з російськими активами, був схвалений російською урядовою комісією із законодавчої діяльності, що відкриває шлях для його обговорення в Держдумі РФ.

Законопроєкт, розроблений російським Міністерством юстиції, є продовженням указу, підписаного президентом РФ Владіміром Путіним у травні 2024 року щодо американського майна та цінних паперів, які Росія може визначити як компенсацію за будь-які збитки, понесені внаслідок арешту заморожених російських активів у США.

За словами джерел, новий закон поширить його на всі так звані "недружні" держави, ті, які ввели санкції проти Росії через розв'язану нею повномасштабну війну проти України.

Рішення будуть виконуватися через позови, подані до арбітражного суду російськими державними органами. Відповідачами будуть іноземні держави, які "захопили" російські активи.

Як зазначається, це може створити проблеми для багатьох іноземних інвесторів, включно як із фізичними особами, так і з великими інвестиційними фондами США, оскільки на цих рахунках знаходяться мільярди доларів коштів.

Раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз має знайти креативний шлях для використання заморожених російських активів та посилити санкції проти Росії, щоб Кремль переконався - що довше триватиме його агресивна війна проти України, то вищою буде ціна цієї війни для нього.

Перед тим президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що європейські країни мають ухвалити рішення про передачу Україні близько 300 млрд євро заморожених суверенних російських активів, щоб використати ці кошти для допомоги українцям.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".