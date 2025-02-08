У Франції почали розслідування проти Маскового X

Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо соціальної мережі Х (Twitter) Ілона Маска через ймовірні "алгоритмічні спотворення".

Про це з посиланням на дані прокуратури повідомив телеканал France Info, пише "Європейська правда".

За інформацією телеканалу, розслідування щодо Х (Twitter) розпочали після заяви французького депутата від центристської партії "Разом за республіку" Еріка Ботореля.

Ще 12 січня Боторель надіслав листа кіберпрокуратурі Парижа зі скаргою на упередженість алгоритмів Маскової соцмережі.

Ці алгоритми, "ймовірно, спотворили роботу автоматизованої системи обробки даних", йдеться в заяві прокуратури Парижа, яка веде розслідування.

"Судді та спеціалізовані помічники з підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю аналізують її і проводять початкові технічні перевірки", - додали там.

Кілька розслідувань щодо платформи X (Twitter) тривають на рівні Європейського Союзу з грудня 2023 року відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA).

За інформацією ЗМІ, у січні Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо X (Twitter) і незабаром ухвалить рішення про накладення багатомільйонного штрафу.

Тим часом суд у Німеччині ухвалив, що платформа Ілона Маска повинна оприлюднити інформацію, яка дозволить відстежувати поширення в мережі інформації, що може вплинути на результати виборів.