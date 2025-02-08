Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на товари з Китаю з метою боротьби з постачанням синтетичних опіоїдів. Документ 7 лютого опублікували на сайті Білого дому.

"Введення мит для вирішення проблеми ланцюжка постачання синтетичних опіоїдів у Китайській Народній Республіці", - йдеться у тексті указу.

Китай з 10 лютого запроваджує нові мита на американський імпорт. Зокрема, вугілля та зріджений природний газ (ЗПГ) обкладатимуться 15-відсотковим податком, тоді як нафта, великі автомобілі, пікапи та сільськогосподарська техніка потраплять під 10-відсотковий тариф.

4 лютого набули чинності 10% мита США на китайський імпорт. За день до цього президент США Дональд Трамп відклав введення мит проти Мексики та Канади.