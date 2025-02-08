Болгарія отримає 500 млн євро компенсації за військову допомогу Україні

США та Єврокомісія заплатять Болгарії понад 300 млн євро компенсації за постачання озброєнь Україні протягом останніх трьох років. Ще 174 млн євро Болгарія отримає від Данії за двома контрактами з військової допомоги Україні, повідомляє Euractiv.

Болгарія відправляє Україні свою стару військову техніку, виготовлену за радянськими стандартами, а гроші, які вона отримує від союзників по НАТО та ЄС, може інвестувати у закупівлю нової західної зброї. Також частину компенсації Болгарія спрямує на скорочення дефіциту бюджету, щоби відповідати вимогам вступу до єврозони з 1 січня 2026 року.

"Допомагаючи Україні, ми фактично допомагаємо собі. Військова допомога, яку ми надаємо, більше не потрібна болгарській армії. Ми відправляємо все, що не входить до оснащення армії для мирного та воєнного часу", - цитує Euractiv заяви міністра оборони Атанаса Запрянова.

За його словами, Болгарія вже відправила Україні шість пакетів військової допомоги, включно з боєприпасами, бронетехнікою і несправними ракетами ППО, які будуть використовуватися як запасні частини. Уряд тримає у секреті, що саме доправляється до Києва, але відомо, що основна допомога - це боєприпаси, а також ракети для ключових зенітно-ракетних комплексів С-300.

У 2024 році Болгарія поставила 150 одиниць бронетехніки та самохідні гаубиці "Гвоздика" радянського виробництва.

Болгарія залишається одним із найбільших власників та виробників озброєнь радянського зразка. І хоча болгарські військові заводи поступово починають виробляти боєприпаси стандарту НАТО, більша частина промисловості, як і раніше, виробляє радянську зброю, яка експортується в Азію, Африку, на Близький Схід, а останні три роки - переважно в Україну.

Дані за 2023 рік показують, що оборот болгарських військових заводів та торговців зброєю становить 3,2 млрд євро, що робить Болгарію середнім за світовими мірками експортером зброї.

Попри вигоду від постачання озброєнь, проти допомоги Україні виступають президент країни Румен Радєв, проросійська Болгарська соціалістична партія, що входить до правлячої коаліції, і велика прокремлівська партія "Вазражданє", партнер німецької вкрай правої АдГ у Європейському парламенті.