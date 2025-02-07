Фінансові новини
- |
- 07.02.25
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія на порозі нафтової кризи: санкції США вдарили по «тіньовому» флоту – Bloomberg
18:03 07.02.2025 |
Санкції США проти російського нафтового флоту загрожують серйозними проблемами для експорту країни.
Про це пише Bloomberg.
Обмеження, які запровадило Міністерство фінансів США 10 січня, торкнулися 161 танкера, що використовуються для перевезення нафти.
Через це вартість фрахту танкерів для доставки російської нафти Urals до Азії вже зросла майже на 50%. Крім того, різниця між цінами на нафту при відвантаженні з Росії та її прибуттям до Азії, що відображає витрати на транспортування, також значно збільшилася.
"Росія ризикує зіткнутися з реальною кризою у сфері морських перевезень", - пише нафтовий стратег Bloomberg Джуліан Лі. Він наголошує, що хоча раніше були випадки штучного завищення ставок на фрахт для обходу санкцій, нинішня ситуація суттєво відрізняється.
За його словами, до чорного списку потрапили 265 танкерів, які використовувалися для перевезення російської нафти. З них 112 суден (26%) вже під санкціями США, а загалом із додаванням обмежень з боку ЄС та Великої Британії ця частка зростає до 37%.
Минулого року підсанкційні танкери перевезли 45% усього російського нафтового експорту морем. Якщо врахувати судна, що під санкціями ЄС і Великої Британії, цей показник підіймається до 57%.
Окрім цього, на ситуацію впливає і стан самого флоту. Частина суден, які раніше транспортували іранську нафту, зараз використовується для перевезення російських барелів, але цього може виявитися недостатньо.
Аналітики вважають, що якщо санкції не буде послаблено, Росія зіткнеться зі зростаючими витратами на транспортування та потенційними проблемами з експортом нафти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бельгія спрямує €1,7 мільярда податків від заморожених активів РФ на допомогу Україні
|У Повітряних силах підтвердили збиття КАБ у Запоріжжі
|Адміністрація Трампа розпускає підрозділ при Міністерстві юстиції, який займався російськими олігархами
|У Трампа оцінили дію теперішніх санкції проти РФ на 3 з 10: готові подвоїти
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Росія на порозі нафтової кризи: санкції США вдарили по «тіньовому» флоту – Bloomberg
|Трамп заявив про «нечуваний рівень корупції» у USAID та закликав ліквідувати агентство
|Велика Британія вимагає від Apple надати доступ до зашифрованого вмісту iCloud користувачів
|Укладання угод у США впало до мінімуму за останнє десятиліття
|Економісти ЄЦБ оцінили нейтральний рівень процентної ставки в діапазоні 1,75-2,25%
|Велика Британія веде розробку морських дронів для України
Бізнес
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000
|У Нідерландах держслужбовцям заборонили використовувати DeepSeek
|Google скасовує найняття працівників за критерієм різноманіття
|Ferrari представить шість нових моделей у 2025 році - серед них і перший електрокар
|Без реєстрації та входу: ChatGPT Search тепер доступний абсолютно для всіх користувачів
|Nissan і Honda припиняють переговори про злиття - Reuters
|Адміністрація Трампа розглядає можливість внесення Shein та Temu до списку примусової праці