Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив про «нечуваний рівень корупції» у USAID та закликав ліквідувати агентство

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) "корупція досягла нечуваного рівня", а тому її необхідно ліквідувати.

Про це він написав у TruthSocial, передає "Європейська правда".

Як відомо, 25 січня США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.

У п'ятницю, 7 лютого, Трамп заявив, що корупція в USAID "досягла нечуваного рівня".

"USAID доводить радикальних лівих до сказу, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів - значною мірою шахрайські - просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру!" - йдеться у дописі.

 

Зазначимо, після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого.

Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.

За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1808  0,14 0,33 41,7965  0,13 0,32
EUR 42,8115  0,19 0,44 43,5338  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес