Трамп заявив про «нечуваний рівень корупції» у USAID та закликав ліквідувати агентство

Американський президент Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) "корупція досягла нечуваного рівня", а тому її необхідно ліквідувати.

Про це він написав у TruthSocial, передає "Європейська правда".

Як відомо, 25 січня США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.

У п'ятницю, 7 лютого, Трамп заявив, що корупція в USAID "досягла нечуваного рівня".

"USAID доводить радикальних лівих до сказу, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів - значною мірою шахрайські - просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру!" - йдеться у дописі.

Зазначимо, після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого.

Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.

За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.