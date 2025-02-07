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Трамп заявив про «нечуваний рівень корупції» у USAID та закликав ліквідувати агентство
17:58 07.02.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) "корупція досягла нечуваного рівня", а тому її необхідно ліквідувати.
Про це він написав у TruthSocial, передає "Європейська правда".
Як відомо, 25 січня США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.
У п'ятницю, 7 лютого, Трамп заявив, що корупція в USAID "досягла нечуваного рівня".
"USAID доводить радикальних лівих до сказу, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів - значною мірою шахрайські - просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру!" - йдеться у дописі.
Зазначимо, після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого.
Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.
За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.
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