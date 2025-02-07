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Укладання угод у США впало до мінімуму за останнє десятиліття
17:23 07.02.2025 |
Американський ринок укладання угод зазнав найгіршого початку року за останні десять років після того, як нестабільність політики після обрання Дональда Трампа та ескалація торгівельної війни призвели до охолодження активності.
Про це пише Financial Times.
Загальна кількість угод зі злиття та поглинання в США в січні впала майже на 30% до 873 угод порівняно з 2024 роком, що є найнижчим показником з 2015 року. У доларовому еквіваленті активність угод впала на 18% порівняно з минулим роком.
За словами учасників угод, падіння активності відображає занепокоєння щодо економічної та торгівельної політики нового президента США, яка дещо стримала початковий ентузіазм Волл-стріт після його обрання в листопаді.
Керівник активами на суму 1,1 трлн дол, як і раніше, очікує, що кількість угод зросте протягом 2025 року, оскільки волатильність дещо зменшиться.
Зміна настроїв знаменує собою ін'єкцію обережності з початку листопада, коли обрання Трампа - і надія на послаблення антимонопольного контролю - спонукали дилерів відновити угоди, які, на їхню думку, могли бути заблоковані адміністрацією Байдена.
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