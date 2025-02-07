Економісти ЄЦБ оцінили нейтральний рівень процентної ставки в діапазоні 1,75-2,25%

Нейтральний рівень ключової відсоткової ставки, за якого вона не стримує, але й не стимулює зростання економіки, становить 1,75-2,25%, показують розрахунки економістів Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Економісти зазначають, що цей рівень не зазнав значних змін за останні роки, а також попереджають, що їхні моделі містять у собі дуже високий ступінь невизначеності, що не дає змоги зробити точні розрахунки.

За словами фахівців, ця інформація може бути корисною для ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики, але лише як один із параметрів. Її не можна розглядати як механічний вимірювач, йдеться в коментарях до розрахунків.

Економісти ЄЦБ наголошують на відсутності альтернативи ухваленню рішень на основі всебічного аналізу даних та оцінки їхньої макроекономічної значущості.

"У єврозоні таку оцінку проводять за трьома напрямами: прогноз інфляції у світлі економічних і фінансових даних, динаміка базової інфляції та ефективність трансмісії грошово-кредитної політики", - пишуть вони.

Результат представлених у п'ятницю розрахунків виявився трохи нижчим за діапазон, який президент Центробанку Крістін Лагард позначила в грудні - 1,75-2,5%.

Пізніше вона зазначала, що оцінки нейтрального рівня не відіграватимуть ключової ролі під час ухвалення рішень про масштаби зниження процентних ставок ЄЦБ.

"Я знаю, що наші співробітники дуже старанно працюватимуть над моделями, але ми вивчатимемо найрізноманітнішу інформацію і дані, - сказала Лагард минулого тижня. - У вікно ми теж дивитимемося".

Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн також закликав не витрачати занадто багато часу на роздуми про нейтральний рівень процентних ставок.

"Дуже важливо мати структуру наративу, - зазначив він. - Коли інфляція сильно перевищує 2%, усі мають чітко розуміти, що грошово-кредитна політика буде обмежувальною".

"Міррю наближення до нейтрального рівня варто більше говорити не про нейтральність, а про доцільність", - додав Лейн.

Для інвесторів нейтральний рівень ставки становить інтерес як орієнтир при прогнозуванні майбутньої траєкторії грошово-кредитної політики.

Минулого тижня ЄЦБ знизив ключову ставку за депозитами на 25 базисних пунктів, до 2,75%.

Інфляція в єврозоні в січні несподівано прискорилася до 2,5%. Незважаючи на це, ЄЦБ очікує, що вона незабаром наблизиться до цільового рівня.

