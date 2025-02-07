Перший у світі вуглецевий танкер прибув до Норвегії. Він транспортуватиме CO2 на дно моря

У Норвегію прибуло перше судно в межах масштабного проєкту із вилову та зберігання викидів вуглекислого газу в Північному морі. Це частина стратегії країни, спрямованої на перетворення перспективної, але дорогої технології на комерційний бізнес. Про це інформує Bloomberg.

Танкер Northern Pioneer стане одним із чотирьох спеціалізованих суден, що транспортуватимуть вуглекислий газ із промислових підприємств до сховища поблизу Бергена. Там відходи будуть закачані в соляний водоносний горизонт на глибину понад 1,6 км під морським дном.

Ця ініціатива є частиною амбітного проєкту Longship, який має стати першим у світі великим центром уловлювання та зберігання промислових викидів CO2 (CCS). Європейські країни, зокрема Німеччина та скандинавські держави, роблять ставку на CCS як інструмент скорочення забруднення в таких секторах, як виробництво цементу, добрив і сталі.

Попри потенціал, ця технологія залишається складною й дорогою. На сьогодні CCS переважно існує у форматі пілотних проєктів, і Longship має стати першим повномасштабним тестом життєздатності таких ініціатив.

Норвегія прагне зайняти лідерські позиції у сфері уловлювання та зберігання вуглецю. Країна виділила мільярди крон на розвиток проєкту Longship, що має стати критично важливим випробуванням для цієї технології.

Першим клієнтом Northern Lights стане цементний завод компанії Heidelberg Materials AG, розташований на південь від Осло. Очікується, що судно розпочне уловлювання викидів CO2 у середині 2025 року.

У межах першої фази проєкту планується закачувати та зберігати до 1,5 млн тонн CO2 на рік.

Якщо технологія виявиться ефективною, Longship може стати моделлю для подальшого розвитку CCS у Європі, відкриваючи нові можливості для декарбонізації промисловості та боротьби з кліматичними змінами.

Довідка

Перший у світі комерційний танкер Northern Pioneer для перевезення зрідженого вуглекислого газу (CO2) збудувала компанія Dalian Shipbuilding Industry Co. Ltd., що входить до китайської державної суднобудівної корпорації. Судно завдовжки 130 м і завширшки 21,2 м зможе перевозити 7500 кубометрів зрідженого CO2. Судно працює переважно на зрідженому природному газі (LNG). Власником судна є компанія Northern Lights, яка є спільним підприємством нафтових гігантів Equinor ASA, Shell Plc і TotalEnergies SE.