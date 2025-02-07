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Швеція після смертельної стрілянини хоче посилити закони щодо зброї
13:46 07.02.2025 |
В уряді Швеції ініціюють посилення законодавства щодо вогнепальної зброї після смертельної стрілянини у навчальному закладі в Еребру, де загинули 11 людей, включно з нападником.
Про це повідомили у пресслужбі уряду, пише "Європейська правда".
Уряд Швеції та Шведські демократи, які зазвичай підтримують ініціативи коаліції, ініціюють посилення законодавства щодо зброї у відповідь на смертельну стрілянину у місті Еребру.
Зокрема, пропозиції передбачають обмеження доступу до певних видів напівавтоматичної зброї на зразок карабінів AR-15.
Крім того, хочуть посилити запобіжники у процедурі видачі дозволів на зброю, щоб вона не опинялась у розпорядженні людей з ментальними розладами.
Поліції і органам охорони здоров'я хочуть надати мандат на створення механізму повідомлення про людей, яким не можна довіряти зброю.
Нагадаємо, 5 лютого у навчальному закладі в Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей включно з нападником і багато отримали поранення.
За даними ЗМІ, стрілянину скоїв 35-річний Рікард Андерссон - колишній учень школи, який жив у цьому районі і протягом останніх десяти років був безробітним. Він мав дозвіл на кілька гвинтівок, які знайшли на місці стрілянини.
Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у його діях.
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