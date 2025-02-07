Фінансування науки Росія цьогоріч скоротила на 41%

Російський диктатор Путін вимагає від молодих російських вчених винайти технології на заміну іноземним.

Про це Путін заявив на зустрічі з молодими вченими в Кремлі, передає The Moscow Times.

За словами Путіна, перед російською наукою стоять "справді історичні завдання за своїм масштабом".

"Йдеться про те, щоб створити рішення, продукти, які перевершать закордонні аналоги. Росії потрібні ваші та ваші колеги відкриття, винаходи, реальний науковий внесок у досягнення національних цілей розвитку", - сказав Путін.

Він наголосив, що прокладати шлях у науці молодим вченим доведеться у "складний час", але країні потрібні саме "власні" розробки та "новаторські продукти".

Втім, виконувати доручення Путіна вченим потрібно в умовах скорочення бюджетного фінансування ключових наукових програм. Так, у 2025 році витрати скарбниці на "розвиток наукової та науково-виробничої інфраструктури наукових організацій" зменшаться у 2025 році на 41% - з 10,45 млрд до 6,17 млрд руб.

Закупівлі для вузів на "розвиток навчально-лабораторної інфраструктури" втратять більше половини фінансування: торік на ці цілі виділялося 7,88 млрд руб., а цього - 3,01 млрд руб.

Більше половини фінансування втратить федеральний проєкт "Національна технологічна ініціатива", запущений шість років тому і який проголошував метою зробити Росію світовим технологічним лідером до 2035 року.

На проєкт, який включає розвиток штучного інтелекту, технологій великих даних, квантових та нейротехнологій, цього року в Росії виділять 5,33 млрд руб. проти 11,86 млрд руб. минулого року.

За оцінками Вищої школи економіки, російський уряд зараз витрачає на громадянську науку близько 0,4% - і це один із найнижчих показників за останні 12 років.

У перший рік розв'язанох проти України війни Путін анонсував "великий стрибок" російської науки завдяки доробкам, створеним за радянських часів. 2023 року він вимагав від учених зосередитися на технологіях та продукції, які "дозволять забезпечити роботу охорони здоров'я, ключових галузей промисловості, сфери безпеки" без участі "закордонних інститутів".

У червні 2024 року на засіданні Ради з науки та освіти Путін заявив, що науку необхідно перевести в "бойовий режим", щоб подолати західні санкції та досягти технологічного суверенітету.

Раніше повідомлялося, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою. При цьому дефіцит кваліфікованих фахівців фіксується не тільки в IT-сфері, а й в інженерії, медицині, хімії, екології, науці та інших галузях.

Наприкінці грудня минулого року стало відомо, що Росія перенесла запуск одного з найбільших наукових проєктів через відсутність іноземного обладнання.

На початку цього року Путін наказав уряду РФ та найбільшому банку країни - "Сбербанку" - розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту.

У жовтні 2024 року Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.