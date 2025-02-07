Фінансові новини
- |
- 07.02.25
- |
- 13:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Samsung стала найбільшим світовим виробником чипів у 2024 році
12:46 07.02.2025 |
Samsung обігнала Intel та зайняла перше місце серед виробників чипів у 2024 році. Корейський технологічний гігант зайняв 10,5% від всього ринку та отримав $66,5 млрд доходу. Про це йдеться у звіті Gartner
У 2024 році компанія збільшила свої поставки на 62,5% порівняно з 2023 роком завдяки відновленню цін на мікросхеми пам'яті.
Samsung була ключовим постачальником різноманітних мікросхем - від DRAM, HBM і NAND до мікросхем для процесорів і графічних процесорів. Однак компанія втратила контракти з деякими відомими клієнтами, такими як NVIDIA, через проблеми з перегрівом мікросхем пам'яті HBM, які використовуються у виробництві графічних процесорів зі штучним інтелектом.
Як повідомляється, Samsung розв'язала проблеми та вже відновила співпрацю з NVIDIA, що ще більше збільшить продажі Samsung у 2025 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Адміністрація Трампа розпускає підрозділ при Міністерстві юстиції, який займався російськими олігархами
ТОП-НОВИНИ
|У Трампа оцінили дію теперішніх санкції проти РФ на 3 з 10: готові подвоїти
|У Трампа пояснили заяву про проведення виборів в Україні під час війни
|12 європейських країн об’єдналися проти «тіньового флоту» Росії
|Келлог спростував інформацію про те, що США представлять мирний план для України на Мюнхенській конференції з безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Швеція після смертельної стрілянини хоче посилити закони щодо зброї
|Фінансування науки Росія цьогоріч скоротила на 41%
|Samsung стала найбільшим світовим виробником чипів у 2024 році
|ЦБ Індії знизив ключову ставку вперше за п'ять років
|Валютні резерви Китаю в січні несподівано зросли на 0,2%
|Нідерланди передають Україні мобільну лабораторію для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів
Бізнес
|Ferrari представить шість нових моделей у 2025 році - серед них і перший електрокар
|Без реєстрації та входу: ChatGPT Search тепер доступний абсолютно для всіх користувачів
|Nissan і Honda припиняють переговори про злиття - Reuters
|Адміністрація Трампа розглядає можливість внесення Shein та Temu до списку примусової праці
|Google видаляє зі свого сайту обіцянку не використовувати ШІ для зброї
|iPhone 15 поза конкуренцією: опубліковано топ-10 найпопулярніших смартфонів 2024 року
|Toyota п'ятий рік поспіль став найпопулярнішим у світі автомобільним брендом