Samsung стала найбільшим світовим виробником чипів у 2024 році

Samsung обігнала Intel та зайняла перше місце серед виробників чипів у 2024 році. Корейський технологічний гігант зайняв 10,5% від всього ринку та отримав $66,5 млрд доходу. Про це йдеться у звіті Gartner

У 2024 році компанія збільшила свої поставки на 62,5% порівняно з 2023 роком завдяки відновленню цін на мікросхеми пам'яті.

Samsung була ключовим постачальником різноманітних мікросхем - від DRAM, HBM і NAND до мікросхем для процесорів і графічних процесорів. Однак компанія втратила контракти з деякими відомими клієнтами, такими як NVIDIA, через проблеми з перегрівом мікросхем пам'яті HBM, які використовуються у виробництві графічних процесорів зі штучним інтелектом.

Як повідомляється, Samsung розв'язала проблеми та вже відновила співпрацю з NVIDIA, що ще більше збільшить продажі Samsung у 2025 році.