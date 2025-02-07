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АНАЛІТИКА

ЦБ Індії знизив ключову ставку вперше за п'ять років

 

Резервний банк Індії (RBI) знизив ключову процентну ставку вперше з травня 2020 року.

Ставку за операціями РЕПО знижено на 25 базисних пунктів, до 6,25% річних, ідеться в повідомленні регулятора. Норма резервування збережена на рівні 4%.

Рішення збіглося з очікуваннями ринку. До цього ставка трималася незмінною 11 засідань поспіль, тобто з січня 2023 року.

Регулятор очікує, що економіка Індії у 2025-26 фінансовому році, який почнеться в березні, зросте на 6,7%, а інфляція в зазначений період складе 4,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія
 

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