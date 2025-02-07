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АНАЛІТИКА

Валютні резерви Китаю в січні несподівано зросли на 0,2%

 

Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у січні збільшилися на 0,2% - до $3,209 трлн порівняно з $3,202 трлн попереднього місяця, йдеться в повідомленні Народного банку Китаю.

Це стало несподіванкою для аналітиків, які в середньому прогнозували скорочення до $3,2 трлн, за даними Trading Economics.

Юань минулого місяця подешевшав приблизно на 0,7% щодо американської нацвалюти. Тим часом курс долара США практично не змінився до кошика основних світових валют.

Резерви золота в КНР на кінець січня становили 73,45 млн унцій, збільшившись із 73,29 млн унцій місяцем раніше, йдеться також у повідомленні. Китайський ЦБ купує дорогоцінний метал третій місяць поспіль.

У вартісному виразі резерви золота зросли до $206,53 млрд з $191,34 млрд наприкінці 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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