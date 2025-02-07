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Валютні резерви Китаю в січні несподівано зросли на 0,2%
12:30 07.02.2025 |
Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у січні збільшилися на 0,2% - до $3,209 трлн порівняно з $3,202 трлн попереднього місяця, йдеться в повідомленні Народного банку Китаю.
Це стало несподіванкою для аналітиків, які в середньому прогнозували скорочення до $3,2 трлн, за даними Trading Economics.
Юань минулого місяця подешевшав приблизно на 0,7% щодо американської нацвалюти. Тим часом курс долара США практично не змінився до кошика основних світових валют.
Резерви золота в КНР на кінець січня становили 73,45 млн унцій, збільшившись із 73,29 млн унцій місяцем раніше, йдеться також у повідомленні. Китайський ЦБ купує дорогоцінний метал третій місяць поспіль.
У вартісному виразі резерви золота зросли до $206,53 млрд з $191,34 млрд наприкінці 2024 року.
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