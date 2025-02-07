Газпром продав свій австрійський підрозділ дубайській компанії

Російський Газпром продав свій австрійський підрозділ з торгівлі газом Centrex Europe Energy & Gas AG, включаючи його італійський філіал, дубайській компанії, створеній менш як рік тому.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

"ПАТ "Газпром" продало свої австрійський та італійський підрозділи з торгівлі газом дубайській інвестиційній компанії, створеній менш як рік тому. Відповідно до заяви, поданої до австрійського корпоративного реєстру, EGH Gulf придбала віденську компанію Centrex Europe Energy & Gas AG, включно з її італійським підрозділом, у січні. Centrex Italia також оголосила про зміну власника в заяві на своєму вебсайті минулого місяця, зазначивши, що новий акціонер "підтримується командою досвідчених професіоналів з багаторічним досвідом", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що угода відбулася після припинення постачань російського газу через Україну та рішення арбітражу, який змусив Газпром виплатити австрійській енергетичній компанії OMV 233 млн євро компенсації за нерегулярні поставки газу до Німеччини. OMV заявила, що забезпечить виконання позову, призупинивши платежі Газпрому за довгостроковим контрактом на постачання газу. Згодом російська компанія припинила постачання газу для OMV, яка після цього розірвала довгострокову угоду Австрії з Газпромом на постачання газу.

"Centrex є членом австрійської газової біржі CEGH. Згідно з останнім доступним річним звітом, опублікованим в австрійському реєстрі, у 2023 році вона отримала дохід у розмірі 817 млн євро, в основному за рахунок власних продажів. Прибуток того року склав 16 млн євро", - йдеться у статті.

EGH Gulf базується в Дубайському кремнієвому оазисі - економічній зоні, яка пропонує сприятливі податкові та операційні умови. Згідно з даними бізнес-реєстру ОАЕ, компанія була створена в березні 2024 року з фокусом на торгівлю та видобуток енергії.