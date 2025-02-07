У Британії спростили правила для будівництва АЕС включно з малими модульними реакторами

Уряд Великої Британії скасував низку регуляторних правил з метою пришвидшення будівництва атомних електростанцій, у т.ч. вперше з малими модульними реакторами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт британського уряду.

"Ця країна не будувала атомних електростанцій десятиліттями. Нас підвели і залишили позаду. Наша енергетична безпека занадто довго була заручником Путіна, а британські ціни на енергоносії злітали до небес за його примхами. Я кладу цьому край та змінюю правила, щоб підтримати будівничих цієї країни, і скажу "ні" блокувальникам, які надто довго душили наші шанси на дешевшу енергію, зростання і робочі місця", - заявив прем'єр-міністр Кір Стармер.

Зазначається, що Велика Британія була першою країною у світі, яка розробила ядерний реактор, але востаннє атомна електростанція була побудована в країні в 1995 році. Відтоді не було побудовано жодної АЕС, що "призвело до відставання Великої Британії у глобальній гонитві за використання чистішої та доступної енергії".

"Галузь, яка була започаткована у Британії, була задушена регуляторними нормами, що призвело до інвестиційного колапсу, в результаті чого на стадії будівництва залишилася лише одна атомна електростанція - Hinkley Point C. І це після багатьох років затримок, спричинених непотрібними правилами - так, щоб отримати дозвіл на будівництво, компанії повинні були підготувати екологічну оцінку на 30 тис. сторінок", - зазначається у пресрелізі.

Вжиті британським урядом реформи, зокрема, "розчистять шлях для менших і простіших у будівництві ядерних реакторів - відомих як малі модульні реактори - які вперше в історії Великобританії будуть побудовані".

Також зміни до правил планування передбачають, що компанії можуть почати будувати такі міні-АЕС там, де вони потрібні: "Відмова від переліку з 8 майданчиків - це означає, що ядерні об'єкти можуть бути побудовані в будь-якій точці Англії та Уельсу".

Крім того, скасовано термін дії правил ядерного планування - "таким чином, проєкти не будуть обмежені в часі, а галузь зможе планувати на довгострокову перспективу".

Водночас британським урядом створено робочу групу з ядерного регулювання, яка ініціюватиме вдосконалення правил.