Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії спростили правила для будівництва АЕС включно з малими модульними реакторами

 

Уряд Великої Британії скасував низку регуляторних правил з метою пришвидшення будівництва атомних електростанцій, у т.ч. вперше з малими модульними реакторами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт британського уряду.

"Ця країна не будувала атомних електростанцій десятиліттями. Нас підвели і залишили позаду. Наша енергетична безпека занадто довго була заручником Путіна, а британські ціни на енергоносії злітали до небес за його примхами. Я кладу цьому край та змінюю правила, щоб підтримати будівничих цієї країни, і скажу "ні" блокувальникам, які надто довго душили наші шанси на дешевшу енергію, зростання і робочі місця", - заявив прем'єр-міністр Кір Стармер.

Зазначається, що Велика Британія була першою країною у світі, яка розробила ядерний реактор, але востаннє атомна електростанція була побудована в країні в 1995 році. Відтоді не було побудовано жодної АЕС, що "призвело до відставання Великої Британії у глобальній гонитві за використання чистішої та доступної енергії".

"Галузь, яка була започаткована у Британії, була задушена регуляторними нормами, що призвело до інвестиційного колапсу, в результаті чого на стадії будівництва залишилася лише одна атомна електростанція - Hinkley Point C. І це після багатьох років затримок, спричинених непотрібними правилами - так, щоб отримати дозвіл на будівництво, компанії повинні були підготувати екологічну оцінку на 30 тис. сторінок", - зазначається у пресрелізі.

Вжиті британським урядом реформи, зокрема, "розчистять шлях для менших і простіших у будівництві ядерних реакторів - відомих як малі модульні реактори - які вперше в історії Великобританії будуть побудовані".

Також зміни до правил планування передбачають, що компанії можуть почати будувати такі міні-АЕС там, де вони потрібні: "Відмова від переліку з 8 майданчиків - це означає, що ядерні об'єкти можуть бути побудовані в будь-якій точці Англії та Уельсу".

Крім того, скасовано термін дії правил ядерного планування - "таким чином, проєкти не будуть обмежені в часі, а галузь зможе планувати на довгострокову перспективу".

Водночас британським урядом створено робочу групу з ядерного регулювання, яка ініціюватиме вдосконалення правил.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4897
  0,1687
 0,40
EUR
 1
 42,9792
  0,4289
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1808  0,14 0,33 41,7965  0,13 0,32
EUR 42,8115  0,19 0,44 43,5338  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес