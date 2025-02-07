Суд у США скасував дедлайн для прийняття федеральними службовцями рішення про звільнення

Федеральний суд у США призупинив у четвер розпорядження адміністрації президента Дональда Трампа, яке встановило крайній термін для федеральних службовців щодо звільнення з тимчасовим збереженням зарплати, - поки триватиме судовий розгляд законності дій влади.

Про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.

Згідно з розпорядженням, федеральні службовці мали до 23:59 четверга вирішити, чи приймати пропозицію стосовно звільнення зі збереженням зарплати до кінця вересня.

Уряд зобов'язаний розіслати службовцям повідомлення про те, що дедлайн призупинено.

Рішення суду зумовлене позовом, який подали у вівторок Американська федерація державних службовців та кілька інших профспілок до окружного суду штату Массачусетс.

Профспілки також «вимагають від уряду сформулювати законну політику, а не довільний, незаконний, короткостроковий ультиматум, який працівники можуть бути не в змозі виконати».

Наступне слухання заплановано на понеділок у другій половині дня.

Федеральні профспілки наполегливо закликали своїх членів не приймати цей пакет, ставлячи під сумнів його законність і здатність адміністрації Трампа виконати свої обіцянки.

Щонайменше 50 тис. працівників уже погодилися на звільнення зі збереженням зарплати.