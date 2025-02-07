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У Трампа подали апеляцію на поразку у справі про громадянство за правом народження у США
10:44 07.02.2025 |
Міністерство юстиції США оскаржить постанову федерального судді Сіетла. Раніше він заблокував спробу американського президента Дональда Трампа обмежити автоматичне набуття громадянства за правом народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У четвер увечері уряд подав повідомлення про те, що він подасть апеляцію, що сталося чітко кілька годин після того, як окружний суддя США Джон Коенур оголосив про своє рішення. Апеляція знаменує собою перший крок адміністрації з передачі питання до вищого суду після серії невдач.
Як пише Bloomberg, виконавчий акт Трампа скасує автоматичні громадянство за правом народження для дітей, народжених від батьків, які перебувають у США без законного статусу або мають непостійні посвідки для роботи, навчання чи відвідування. Документ мав набути чинності 19 лютого, але наразі призупинений.
Коенур був першим суддею, який тимчасово призупинив дію указу про громадянство за правом народження, підписаного Трампом незабаром після інавгурації, назвавши дії президента "явно неконституційними". У четвер він надав претендентам - коаліції генеральних прокурорів штатів-демократів - довгострокову попередню заборону.
Тепер протистояння переміститься до Апеляційного суду 9-го округу США, де більшість чинних суддів призначені демократами, але який ідеологічно змістився вправо за Трампа.
Трохи раніше цього тижня федеральний суддя в Меріленді теж ухвалив попередню постанову, що блокує дії виконавчої влади. Однак уряд поки що не вжив жодних дій для її оскарження.
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