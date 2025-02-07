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Бонді наказала ФБР припинити боротьбу з іноземним впливом на політику Штатів
09:08 07.02.2025 |
Генпрокурорка США Пем Бонді в перший день на посаді наказала ФБР припинити боротьбу з іноземним впливом на політику Сполучених Штатів. Зокрема, проти таємних кампаній впливу з боку Китаю, Росії та інших супротивників, які намагаються заслужити прихильність і посіяти хаос в американській політиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Наказ, захований на четвертій сторінці одного з 14 політичних меморандумів, опублікованих Бонді в середу, містить розпуск оперативної групи ФБР по боротьбі з іноземним впливом. Крім того, він згортає застосування закону про реєстрацію іноземних агентів, незважаючи на багаторічні попередження американських спецслужб про те, що іноземні шкідливі операції з чинення впливу, що включають дезінформацію, являють собою зростаючу і небезпечну загрозу.
"Щоб вивільнити ресурси для вирішення більш нагальних пріоритетів і покласти край ризикам подальшого використання зброї та зловживань повноваженнями прокурорів, оперативну групу з іноземного впливу слід розформувати", - йдеться в наказі.
У ньому також ідеться, що кримінальні обвинувачення в порушенні закону про реєстрацію іноземних агентів, який вимагає від людей реєструватися під час лобіювання інтересів іноземної держави, "мають обмежуватися випадками передбачуваної поведінки, схожої на більш традиційне шпигунство з боку іноземних урядових суб'єктів".
Крім цього, у постанові йдеться про те, що прокурори Міністерства юстиції натомість "мають зосередитися на цивільному правозастосуванні, нормативних ініціативах і громадському керівництві".
Нагадаємо, що Пем Бонді окремою директивою припинила зусилля з вилучення активів російських олігархів, що були розпочаті після вторгнення РФ в Україну 2022 року.
Відтепер, персонал, що працює над цими проєктами, буде призначений на боротьбу з наркокартелями та транснаціональними злочинними організаціями.
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