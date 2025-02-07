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АНАЛІТИКА

США викрили мережу нелегального постачання іранської нафти до Китаю

 

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти фізичних осіб і танкерів, які сприяли нелегальному постачанню іранської нафти до Китаю.

Про це йдеться в заяві Мінфіну США від 6 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Відомство підкреслило, що Іран щороку отримує "мільярди доларів" від продажу нафти для фінансування своєї дестабілізаційної діяльності та підтримки численних терористичних угруповань, зокрема ХАМАС і "Хезболли".

"Для здійснення цих продажів і поставок нафти Генштаб Збройних Сил Ірану використовує мережі підставних компаній і брокерів, що базуються за кордоном", - ідеться в повідомленні.

У межах схеми, яку викрили США, Іран постачав нафту до Китаю від імені іранських збройних сил і через дві підставні компанії.

Під санкції потрапили фізичні особи в Китаї, Індії та ОАЕ, а також кілька кораблів, які транспортували нафту. Санкції блокують їхній доступ до будь-яких активів в Америці та забороняють іноземну допомогу з боку США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Іран "зосереджений на використанні своїх нафтових доходів для фінансування розвитку своєї ядерної програми" і підтримки терористичних маріонеткових угруповань в регіоні.

"США зобов'язуються агресивно протидіяти будь-яким спробам Ірану отримати фінансування для цієї зловмисної діяльності", - додав Бессент.

Нові санкції були оголошені через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп вирішив відновити кампанію "максимального тиску" проти Ірану.

Також Трамп заявив, що дав своїм радникам вказівку знищити Іран, якщо той вб'є його.
Ключові теги: США, Китай
 

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