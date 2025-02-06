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Японія допоможе Україні відновити ґрунти: впровадить нанобульбашки
18:17 06.02.2025 |
Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) та компанія "KAKUICHI" допоможуть Україні впровадити технологію нанобульбашок для насичення ґрунтів киснем.
Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Зазначається, що KAKUICHI є одним із провідних виробників систем нанобульбашок; компанія в межах пілотного проєкту передала Україні три таких генератори.
До кінця лютого їх планується встановити в Києві, на Одещині та Полтавщині, щоб перевірити ефективність на українських сільгоспугіддях. За даними відомства, кожен генератор здатний забезпечити зрошенням близько 1 га землі.
В Україніі вбачають унікальність технології в тому, що вона дозволяє відмовитися від хімічних добрив. Натомість застосовується екологічно чистий підхід. Вода, збагачена нанобульбашками, відновлює ґрунт і стимулює ріст рослин.
"Особливо важливою ця технологія може стати для відновлення земель, які зазнали пошкоджень внаслідок російської агресії. Хоча дослідження на українських ґрунтах лише розпочинаються, є всі підстави вважати, що японські технології стануть цінним інструментом для відновлення сільськогосподарського потенціалу України", - розплвіли в агентстві.
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