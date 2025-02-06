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У Нідерландах держслужбовцям заборонили використовувати DeepSeek
17:14 06.02.2025 |
Уряд Нідерландів заборонив державним службовцям користуватися китайським чат-ботом DeepSeek.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NL Times.
Зазначається, що про заборону оголосив державний секретар з цифрових технологій Жолт Сабо, оскільки вважає, що цей додаток може використовуватися для шпигунства.
DeepSeek - китайський чат-бот на основі штучного інтелекту, у якому можна ставити запитання та давати текстові команди, але спочатку потрібно ввести певну про себе інформацію. Існує припущення, що DeepSeek зберігає ці дані й передає їх китайському уряду. Багато користувачів також повідомляють про комуністичну цензуру в додатку, який, наче, ухиляється від відповідей на запитання, що мають негативний характер щодо китайського уряду.
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