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АНАЛІТИКА

Данський пивоварний гігант Carlsberg продав активи у Росії за $320 мільйонів. Це втричі менше попередньої оцінки

 

Данська Carlsberg Group отримала близько $320 млн від продажу пивоварної компанії "Балтика". Раніше компанія оцінювала свої російські активи в $1,06 млрд.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2024 рік, передає Forbes.

Зазначається, що угода була завершена в грудні 2024 року. Активи придбали два менеджери, які обіймали керівні посади в компанії.

Покупці не вказані, але, за інформацією російського "Інтерфаксу", 98,65% акцій перейшло до власності ТОВ "ВГ Інвест", зареєстрованого в серпні 2024 року. Генеральним директором цієї компанії був віцепрезидент "Балтики" Єгор Гусельников.

Група отримала 100% частки в Carlsberg Azerbaijan та Carlsberg Kazakhstan. Продаж "Балтики" ознаменував завершення понад 25-річної присутності Carlsberg в Росії, заявили в компанії.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що одним із покупців "Балтики" також став товариш Путіна, місцевий підприємець Таймураз Боллоєв. Він вже очолював "Балтику" у 1991-2004 роках, до того, як компанію придбав Сarlsberg.

У грудні 2023 року він звернувся до Росмайна з пропозицією конфіскувати пивоварну компанію у данських власників. Після цього російський диктатор Путін запровадив у ній "тимчасове управління", призначивши Боллоєва керівником "Балтики".

Боллоєв особисто знайомий з Путіним з 1990-х років. Разом із іншими друзями Путіна, він входив до спортивного клубу з дзюдо "Явара-Нева", членом опікунської ради якого Боллоєв є досьогодні. Бізнесмен також був довіреною особою Путіна на виборах 2000 та 2004 років.

Що сталося з бізнесом Carlsberg у Росії?

У Росії данському пивоварному концерну Carlsberg Group належала компанія "Балтика". У червні 2023 року Carlsberg підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ.

Вже у липні того ж року російський президент Володимир Путін доручив передати 100% "Балтики" в управління Росмайну.

Carlsberg Group назвала указ Путіна рейдерським захопленням свого бізнесу у Росії і розірвала ліцензійні угоди, які дозволили "Балтиці" виробляти, продавати та продавати всю продукцію Carlsberg у РФ.

Згодом генеральний директор Carlsberg Group прямо звинуватив Путіна у "крадіжці" російського бізнесу, до якого входило вісім пивоварень і близько 8400 співробітників.

У річному звіті за 2023 рік Carlsberg Group оцінила збитки від втрати контролю над своїм бізнесом у Росії у 47,75 млрд данських крон ($6,87 мільярда).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Данія, Росія
 

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