Влада Азербайджану офіційно повідомила Росію про припинення діяльності федерального агентства Россотрудничество на своїй території. Про це повідомляє видання Report з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За їхніми даними, Баку продовжує політику захисту національних інтересів та не має наміру миритися з зовнішнім втручанням у внутрішні справи країни.

"Азербайджан є донором і не потребує зовнішньої допомоги, особливо якщо вона базується на непрозорих схемах та має ознаки розвідувальної діяльності", - зазначають джерела.

Як пише видання Minval, напередодні азербайджанські правоохоронні органи взяли під контроль будівлю "Російського дому" в Баку - штаб-квартиру Россотрудничества в країні. Як з'ясувалося, організація не мала належної реєстрації в Азербайджані. Чому їй дозволяли працювати без відповідного дозволу - окреме питання, яке потребує ретельного розгляду, повідомляє Minval.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Європейський Союз запровадив санкції проти Россотрудничества. В офіційному рішенні зазначалося, що агентство є ключовим інструментом Кремля для "проєктування м'якої сили та гібридного впливу", зокрема через просування концепції "русского мира".

ЄС також вказував, що Россотрудничество використовувалося як "парасолькова" організація для мережі проросійських діячів та агентів впливу. Агентство фінансувало проєкти з публічної дипломатії та пропаганди, поширюючи кремлівські наративи, зокрема історичний ревізіонізм.

Довідка

Федеральне агентство Россотрудничество було створене у 2008 році з метою розвитку відносин Росії з країнами СНД та іншими державами, підтримки "співвітчизників за кордоном і гуманітарного співробітництва". Водночас серед його завдань зазначається "формування об'єктивного уявлення про сучасну Росію" за кордоном. Організація діє у 80 країнах світу та безпосередньо підпорядковується президенту РФ. Її очолює Євгеній Примаков - онук колишнього керівника зовнішньої розвідки СРСР і прем'єр-міністра РФ.

В Україні діяла філія Россотрудничества - Російський центр науки та культури у Києві, пропагандисти якої називали Тараса Шевченка "російсько-українським" поетом. У квітні 2021 року Зеленський ввів санкції проти Россотрудничества.