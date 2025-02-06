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Джей Ді Венс поїде на Мюнхенську безпекову конференцію
16:03 06.02.2025 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс наступного тижня поїде до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Як передає Укрінформ, про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Barron`s.
«Американського віцепрезидента очікують у Німеччині на Мюнхенській безпековій конференції», - зазначив Гебештрайт.
Він не підтвердив, чи відбудеться зустріч Венса із канцлером ФРН Олафом Шольцом, який також відвідає захід, додавши, що політики «звичайно» зустрінуться, якщо дозволить час.
Очікується, що перед відвідуванням конференції у Мюнхені Венс вирушить до Парижа, де 10 і 11 лютого візьме участь у саміті зі штучного інтелекту (ШІ).
Візит Ді Венса до Мюнхена відбувається у розпал передвиборчої кампанії у Німеччині та на тлі напружених відносин між Берліном і новою адміністрацією США, йдеться у матеріалі.
Як повідомляв Укрінформ, участь у цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції візьмуть близько 60 глав держав і урядів, очікується також прибуття 150 міністрів і керівників міжнародних організацій.
Конференція проходитиме із 14 по 16 лютого, за тиждень до федеральних виборів у Німеччині.
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