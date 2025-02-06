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Китай і США мають 60 днів, щоб врегулювати без суду суперечку щодо мит - СОТ
15:51 06.02.2025 |
Китай і Сполучені Штати мають 60 днів для врегулювання у межах Світової організації торгівлі суперечки щодо 10% мит США на весь китайський імпорт без розгляду в арбітражі СОТ.
Про це йдеться в повідомленні міжнародної організації про отримання скарги Пекіна на встановлені адміністрацією США тарифи на китайські товари, передає Укрінформ.
«Китай звернувся до СОТ із проханням провести консультації зі Сполученими Штатами стосовно нових тарифних заходів, які США застосовують до китайських товарів. Запит був розісланий членам СОТ 5 лютого», - зазначається в повідомленні.
У ньому наводиться твердження Пекіна про те, що 10% додаткові мита США несумісні із зобов'язаннями американської сторони щодо режиму найбільшого сприяння згідно з рядом угод і договорів у межах торгової організації.
«Запит на консультації формально ініціює процедуру суперечки в СОТ. Консультації дають сторонам можливість обговорити питання та знайти задовільне рішення без подальшого арбітражного розгляду. Якщо через 60 днів консультації не призведуть до вирішення спору, позивач може вимагати участі арбітражної комісії у врегулюванні суперечки», - заявили в СОТ.
Як повідомляв Укрінформ, уряд Китаю у відповідь на 10% мита США, які набули чинності 4 лютого, встановив підвищені тарифи на кілька груп американських товарів, обмежив експорт критичних для виробництва чипів елементів та вніс до «чорного списку» дві великі компанії зі Сполучених Штатів.
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