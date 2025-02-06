США визначають програми USAID, які не припинять роботу - Рубіо

Адміністрація президента США Дональда Трампа звертається до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в усьому світі, щоб визначити програми, які не припинять роботу.

Про це держсекретар США Марко Рубіо сказав під час спільної з президентом Гватемали Бернардо Аревало пресконференції, передає Укрінформ.

За словами Рубіо, роботу продовжать програми, які сприяють національним інтересам Сполучених Штатів.

«А ті, що цього не роблять, не продовжуватимуть. Йдеться не про припинення іноземної допомоги. Йдеться про її структурування таким чином, щоб сприяти національним інтересам Сполучених Штатів», - сказав держсекретар.

Він додав, що нова адміністрація США вже мала змогу ознайомитися з деякими програмами, які відповідають оголошеним цілям.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

24 січня держсекретар США Марко Рубіо розпорядився «припинити роботу» щодо всієї іноземної допомоги. Виняток він зробив для екстреної продовольчої допомоги, що може стосуватися, зокрема, сектору Гази та Судану.

Центральний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) не відкрився 3 лютого, його працівники отримали сповіщення не виходити на роботу. Рубіо заявив, що бере на себе зобов'язання виконання обов'язків адміністратора USAID.

Згодом держсекретар заявив, що призупинення іноземної допомоги США та згортання агентства USAID пов'язане з необхідністю перевірити виплати, припинити недоцільні програми та залишити допомогу, «яка має сенс».

Майже усі співробітники USAID у всьому світі підуть в адміністративну відпустку з 8 лютого.