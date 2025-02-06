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АНАЛІТИКА

Нафтові доходи рф у січні наблизились до річного мінімуму

 

Надходження у держбюджет росії від нафти у січні були близькими до річного мінімуму через падіння світових цін на нафту й вищі виплати нафтопереробникам країни, пише Bloomberg.

Ці цифри ще не відображають впливу масштабних санкцій США, накладених на російську нафтову промисловість минулого місяця, оскільки міністерство фінансів країни підрахувало потоки нафтових грошей на основі грудневого видобутку й цін.

У січні, коли президент Джо Байден залишав Білий дім, його адміністрація запровадила найжорсткіші обмеження на російську нафтову промисловість, намагаючись обмежити доходи, які є критично важливими для фінансування розв'язаної кремлем повномасштабної війни проти України.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі даних міністерства фінансів, опублікованих 5 лютого, податки, пов'язані з нафтою, зросли до 572,6 млрд руб. ($5,8 млрд) проти 501,2 млрд руб. роком раніше. Загальний виторг від нафти й газу становить 789,1 млрд руб., з яких близько 73% припадає на нафту і продукти перероблення, порівняно з 675,1 млрд руб. роком раніше.

Міністерство фінансів рф розрахувало податки на нафту, виходячи із середньої ціни на Urals на рівні $63,44 за барель у грудні. Хоча це майже на 2% більше, ніж роком раніше, це все ще близько до річного мінімуму для середньомісячної ціни, показують історичні дані.

Urals, який торгується з дисконтом до світових орієнтирів, здешевшав слідом за зниженням цін на міжнародних ринках. Трейдери були стурбовані надлишком пропозиції, оскільки попит у Китаї сповільнюється, а світове виробництво розширюється.

Державні субсидії російським нафтопереробникам також вдарили по бюджету. За даними мінфіну країни, минулого місяця уряд виплатив виробникам бензину й дизелю 156 млрд руб., що є максимальним показником за п'ять місяців, за постачання палива на внутрішній ринок. Субсидії, еквівалентні понад $1,5 млрд у січні, призначені для забезпечення того, щоб внутрішній ринок отримував достатньо автомобільного палива.

Водночас середній курс російського рубля становив 102,4737 руб./$, що майже на 13% менше, ніж рік тому, що сприяло збільшенню надходжень до бюджету в місцевій валюті.

Лише січневі доходи росії від газової промисловості зросли майже на чверть порівняно з роком раніше - до понад 216 млрд руб. завдяки зростанню трубопровідного експорту й попиту на внутрішньому ринку.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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