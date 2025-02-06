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Христофор Колумб
Гуртові ціни на бензин у рф зросли на 15-17% за два тижні
14:28 06.02.2025 |
Ціни на гуртові партії високооктанових автобензинів зросли на санкт-петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі (СПбМТСБ) на 15-17% за два тижні безперервного зростання з 22 січня по 5 лютого на тлі підвищеного попиту при стійкому скороченні пропозиції. Про це повідомляє Reuters.
Зі слів трейдерів, покупці бояться дефіциту і впевнені в неминучості подальшого зростання цін, тому прагнуть купувати про запас, поки не стало ще дорожче.
«Два тижні тому ціни розвернулися в зростання на відчутті, що мінімум проходимо, далі рязанський завод зупинився, продаж скоротили на біржі, цього тижня волгоград з астраханню стали», - пояснює настрої покупців трейдер.
Так, середній обсяг реалізації гуртових партій бензину Аі-92 у передостанній тиждень січня дорівнював 33 545 тонн за торговельну сесію, а цього тижня становив 20 125 тонн на день.
З 24 січня на біржі не виставляються бензини рязанського НПЗ, зупиненого після пожежі, а з 3 лютого припинилися продажі палива астраханського ГПЗ, який також аварійно припинив роботу.
Зі слів іншого учасника біржових торгів, покупці припускають, що нестача обсягів збережеться і перейде в дефіцит із настанням весняних ремонтів НПЗ.
За даними біржі, бензин Аі-92 здорожчав за період із 22 січня по 5 лютого в середньому на 8 168 руб. за тонну (+17,3%), до 55 440 руб. за тонну - максимум з початку грудня 2024 року.
Вартість Аі-95 за два тижні зросла на 7 354 руб. за тонну (+14,6%), до 57 763 руб. за тонну.
Поточні середні ціни на Аі-92 й Аі-95 вже перевищили середні значення за грудень на 4,1% і 1,7% відповідно.
Дизельне міжсезонне пальне за два тижні здорожчало на 2 767 руб. за тонну (+5,0%), до 57 716 руб. за тонну, літнє - на 1 938 руб. (3,5%), до 57 763 руб. за тонну.
Середня ціна на зимове дизпальне майже не змінилася - зниження становило 142 рублі (-0,2%), до 64 195 руб. за тонну.
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