Reuters: КНДР почала передавати РФ точніші балістичні ракети

Уламки північнокорейської ракети типу KN-23 після обстрілу Харкова на початку січня 2024 року

Північнокорейські балістичні ракети, якими війська РФ вдарили по Україні за час з кінця грудня 2024 року, стали набагато точнішими, ніж ті, що використовувалися раніше. Про це повідомляє у четвер, 6 лютого, агентство Reuters з посиланням два незазвані високопоставлені українські джерела.

Як зазначив співрозмовник агентства, за останні кілька тижнів по Україні було запущено понад 20 балістичних ракет КНДР, і всі вони виявились помітно точнішими, ніж ті, що були запущені протягом 2024 року. Раніше ракети мали точність 1-3 кілометри, але останні випущені ракети мають точність від 50 до 100 метрів, уточнило одне із джерел Reuters.

Підвищення точності свідчить про те, що Північна Корея успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій, наголосили співрозмовники агентства. Наразі не вдалося встановити, які зміни внесла КНДР для того, щоб покращити характеристики своїх ракет. Аналіз уламків не виявив змін у конструкції ракет, але, на думку одного з джерел, ракети могли бути оснащені покращеними навігаційними системами або кермовим механізмом для маневрування.

За словами джерела, підвищення точності північнокорейської зброї сталося раптово, після місяців неточних запусків. Нова оцінка ґрунтується на тому, де ракети, ідентифіковані як північнокорейські за результатами аналізу на місці, впали відносно імовірної цілі поблизу, пояснило джерело.

Reuters: РФ випустила по Україні вже близько 100 ракет з КНДР

Російські війська почали запускати північнокорейські балістичні ракети малої дальності К-23, К-23А і К-24 по Україні наприкінці 2023 року. З того часу вже було випущено близько 100 таких ракет, повідомило джерело агенції.

Північнокорейські балістичні ракети несуть велику боєголовку вагою до однієї тонни і мають дальність польоту до 800 кілометрів. Аналогічна російська ракета "Іскандер-М" несе менший боєзаряд і має меншу дальність польоту - 500 кілометрів.

Наприкінці грудня Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО) повідомляло, що війська РФ застосували проти України близько 60 північнокорейських балістичних ракет.