У Придністров’ї через енергокризу скасували закон про підтримку майнінгу криптовалют

У невизнаному Придністров'ї через енергетичну кризу скасували закон про підтримку розвитку блокчейн-технологій.

Про це повідомило місцеве придністровське агентство, пише "Європейська правда".

Скасувати закон, який діяв з 2018 року, запропонував лідер невизнаної республіки Вадим Красносельський. Він пояснив потребу цього кроку обмеженнями щодо обсягів газу.

"Це все впливає на кількість тієї електроенергії, яку ми можемо виробляти на внутрішній ринок... Відповідно, поставлено завдання, що цей закон потрібно в цей момент скасувати", - заявив Красносельський.

Відповідно, поставлено завдання, що цей закон потрібно в цей момент скасувати, щоб ми могли чітко прогнозувати і планувати, скільки обсягів газу ми можемо отримувати, скільки обсягу газу нам необхідно для того, щоб виробляти електроенергію для внутрішнього споживання населенням", - заявив місцевий придністровський "депутат" Віктор Гузун.

Цей закон підтримував впровадження в галузі блокчейн-технологій нових технологічних процесів і обладнання і створював вільні економічні зони для їх розвитку.

ЗМІ повідомляли, що бенефіціарами майнінгу криптовалют у Придністров'ї за рахунок безкоштовного російського газу були представники російських еліт. Зокрема, фігурували згадки про сина колишнього генпрокурора РФ.

Нагадаємо, Європейський Союз допоміг завершити глибоку енергетичну кризу у Придністров'ї, яка почалась через відмову РФ постачати газ альтернативним маршрутом після зупинки Україною транзиту російського палива.

1 лютого, після початку подачі газу в Придністров'я, купленого Кишиневом на гроші ЄС, у регіоні припинили віялові вимкнення електрики і почали подачу тепла в будинки споживачів.