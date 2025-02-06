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Єдиний авіаносець Росії «Адмірал Кузнєцов» може вже не вийти з ремонту, - ЗМІ
12:04 06.02.2025 |
Російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який вже 7 років перебуває на ремонті, може вже ніколи не бути полагоджений і вийти в море. Винищувачі Су-33, які входили до авіагрупи судна, наразі використовуються країною-агресором для супроводу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Defence Express.
У профільному виданні звернули увагу, що частина російських пілотів, які здатні злітати з палуби авіаносця, вже на пенсії, а інші виконують "значно легші польоти з суші", і їм потрібно знову проходити навчання для напрацювання навичок злету-посадки на палубу. Така перепідготовка потребує одного року.
При цьому "Адмірал Кузнєцов" є єдиним, який має Росія, тож для пропаганди країни-агресора даний корабель має велике значення, й "тому росіяни витрачають величезні кошти на його відновлення та якнайшвидше введення в експлуатацію".
Також в Defense Express зауважують, що в РФ планували вивести з ремонту "Кузнєцова" ще минулого року, і кремлівські ЗМІ писали про початок процесу підготовки пілотів для цих літаків.
Разом з тим єдиний тренувальний майданчик для такої підготовки розташований біля окупованого міста Саки в Криму. Тож літаки Су-33 мали б знаходитись там. Проте виявилося, що дані винищувачі підготовку не проходять, а досі знаходяться на півночі Росії, та супроводжують Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.
Додамо, за даними ЗМІ, в РФ є тільки близько 17 одиниць Су-33, й усі ці винищувачі раніше входили до складу авіагрупи "Адмірала Кузнєцова". При цьому наприкінці 2023 року з'ясувалося, що такі літаки списали на берег для формування з них окремого змішаного авіакорпусу для Північного флоту.
На думку редакції Defense Express, це, зокрема, натякало на "реальний стан" авіаносця.
У профільному виданні дійшли висновків, що влада РФ "продовжить пилити гроші" на ремонті авіаносця, а сам "Адмірал Кузнєцова" і надалі ржавітиме в доках на тлі реальних темпів ремонту та нових проблем з кораблем, які виникають. Тож російський авіаносець "навряд чи вже колись вийде з ремонту".
Яка ситуація з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов"
Російський авіаносець "Кузнєцов" знаходиться на плановому ремонті з 2018 року після повернення з походу в Середземне море. У 2018 році під час спуску на воду сталася аварія, через яку на нього впав підйомний кран.
У 2019 році на "Адміралі Кузнєцові" сталася пожежа, тоді загинули 2 людини і ще 14 постраждали. Крім того, на російському авіаносці ще одна пожежа сталася наприкінці 2022 року.
Нагадаємо, у липні 2023 року стало відомо, що у Росії знову зрушили терміни здачі авіаносця "Адмірал Кузнєцов" з ремонту.
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