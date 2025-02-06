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США обговорили з Панамою захист каналу і погодилися розширити співпрацю з армією
11:59 06.02.2025 |
Міністр оборони США Піт Хегсет провів переговори з міністром громадської безпеки Панами Френком Алексісом Абрего, та з президентом Хосе Раулем Муліно. Під час розмови сторони, зокрема, обговорили питання захисту Панського каналу.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
За словами речника глави Міноборони США Джона Улліота, бесіда з панамським міністром була "конструктивною", і відбулася вона 4 лютого.
"Хегсет підкреслив, що його головним пріоритетом є захист інтересів національної безпеки США під керівництвом президента (США Дональда) Трампа, включаючи забезпечення безперешкодного доступу до Панамського каналу та збереження його вільного від іноземного втручання", - розповіли в Пентагоні.
Крім того, зазначається, що Хегсет та Абрего підтвердили прихильність країн захистити Панамський канал, а також "погодилися розширити співпрацю між армією США та силами безпеки Панами".
Також в Пентагоні заявили, що Хегсет висловив свою вдячність Панамі "за зусилля, спрямовані на припинення транснаціональної організованої злочинності та нелегальної міграції", та за готовність Панами прийняти мігрантів із третіх держав зі Штатів для репатріації до їхніх країн.
"Секретар Хегсет і міністр Муліно домовилися підтримувати тісне спілкування та планувати особисту зустріч найближчим часом", - додав речник глави Міноборони США.
Пізніше речник глави Пентагону розповів, що 5 лютого Хегсет провів телефонну розмову з президентом Панами Хосе Раулем Муліно.
"Вони погодилися щодо міцних стосунків і багатьох спільних інтересів безпеки Сполучених Штатів і Панами, включаючи захист Панамського каналу", - розповіли в американському оборонному відомстві.
В Міноборони США зазначили, що Хегсет і Муліно "також домовилися розширити співпрацю між армією США та силами безпеки Панами".
"Вони також підкреслили широку та розширену співпрацю між Сполученими Штатами, включаючи Міністерство оборони, та Адміністрацією Панамського каналу", - сказав Улліот.
В Пентагоні додали, що панамський президент Муліно привітав майбутній візит Хегсета до його країни. Очікується, що дана поїздка "сприятиме розвитку тісних зв'язків між нашими країнами та забезпеченню спільного захисту каналу від зовнішніх загроз".
Питання Панамського каналу на тлі заяв Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв щодо наміру повернути контроль США над Панамським каналом. Він також, зокрема, відмовився виключити можливе застосування військової сили для цього. Трамп, серед іншого, говорив про "порушення домовленостей" і стверджував, що Китай нібито "керує" каналом.
Висловлювання Трампа щодо Панамського каналу викликали критику з боку латиноамериканських держав в Америці та деяких інших країн.
Раніше президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що країна керує каналом, відповідальним за світову торгівлю, включно зі Сполученими Штатами. Муліно наголосив, що канал "є і залишатиметься Панамським".
2 лютого до Панами з візитом вирушив державний секретар США Марко Рубіо. Під час зустрічі з президентом він висунув ультиматум щодо Панамського каналу.
Наступного дня стало відомо, що після візиту Рубіо президент Панами погодився не продовжувати домовленостей із Китаєм. Йдеться про китайську ініціативу "Один пояс, один шлях", а угода з КНР може бути розірвана раніше, ніж планується.
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