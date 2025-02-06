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АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа переглядає участь США в ЮНЕСКО

 

Адміністрація американського президента Дональда Трампа переглядає участь США в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати проведуть перегляд свого членства в ЮНЕСКО. Цю перевірку має очолювати держсекретар у координації з послом Сполучених Штатів при ООН. Вона має бути завершена протягом 90 днів з дати цього указу», - йдеться в документі.

Зазначається, що перегляд включатиме оцінку того, чи підтримує ЮНЕСКО інтереси Сполучених Штатів і як.

«Зокрема, перевірка включатиме аналіз будь-якого антисемітизму чи антиізраїльських настроїв в організації», - додали у Білому домі.

Голос Америки нагадує, що Трамп виводив Сполучені Штати з ЮНЕСКО під час свого першого президентського терміну.
Ключові теги: США
 

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