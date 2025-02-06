Меру Стамбула загрожує тюремне ув'язнення

Меру Стамбула та одному з лідерів опозиційної партії Республіканської народної партії загрожує тюремне ув'язнення через звинувачення за публічну образу прокурора.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Sabah.

«Було розпочато службове розслідування слів мера Стамбула Екрема Імамоглу на адресу головного прокурора Стамбула Акина Гюрлека, сказаних 20 січня», - повідомляє видання.

У результаті розслідування, проведеного заступником головного прокурора Стамбула, було підготовлено обвинувальний акт із вимогою засудити Імамоглу до 7 років і 4 місяців тюремного ув'язнення за звинуваченнями в «погрозі», «публічній образі публічної посадової особи через виконання ним службових обов'язків» і «націлювання на людей, які брали участь у боротьбі з тероризмом». Також для мера Стамбула вимагають заборони ведення політичної діяльності.

Обвинувальний акт направлено до Вищого кримінального суду Стамбула.

Як повідомляв Укрінформ, в кінці 2022 року мера Стамбула Екрема Імамоглу засуджено до 2 років, 7 місяців і 15 днів ув'язнення за образу голови та членів Вищої виборчої ради, а також призначено заборону на політичну діяльність. Це рішення було оскаржене, Імамоглу залишився на свободі та продовжив виконання своїх обов'язків.

Екрем Імамоглу є одним із лідерів опозиційної Республіканської народної партії та потенційним кандидатом на участь в наступних президентських виборах, які мають відбутися у 2028 році.