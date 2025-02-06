Аргентина вслід за США виходить із ВООЗ

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей вирішив вивести країну зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Рішення ухвалене через "глибокі розбіжності в управлінні охороною здоров'я".

Про це заявив речник президента Аргентини Мануель Адорні під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ambito.

"Президент Хав'єр Мілей доручив міністру закордонних справ Херардо Вертейну вивести Аргентину з ВООЗ", - сказав Адорні.

За його словами, це рішення ґрунтується на "глибоких розбіжностях в управлінні охороною здоров'я" під час пандемії COVID-19, що "разом з урядом колишнього президента країни Альберто Фернандеса призвело до найбільшого карантину в історії людства та відсутності незалежності від політичного впливу деяких держав".

США вийшли із ВООЗ

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ.

Він також анулював лист минулого президента Джо Байдена до генсека ООН (від 20 січня 2021 року) про скасування дії указу Трампа під час першої каденції про початок процедури виходу країни із ВООЗ.