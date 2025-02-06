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АНАЛІТИКА

Панама скасувала плату за проходження каналом для кораблів уряду США

 

Уряд Панами погодився звільнити кораблі та судна, які належать уряду Сполучених Штатів, від сплати зборів за прохід Панамським каналом.

Про це у соцмережі X повідомив Держдепартамент США, передає Укрінформ.

«Уряд Панами погодився більше не стягувати плату за транзит Панамським каналом кораблів та суден, які належать уряду Сполучених Штатів», - ідеться в повідомленні.

В ньому додається, що відтепер такі судна можуть проходити Панамським каналом безоплатно, щорічно заощаджуючи уряду США мільйони доларів.

Стосовно зборів із кораблів та суден приватних американських морських перевізників у дописі не згадується.

Адміністрація президента Дональда Трампа критикує панамську владу за передачу Китаю контролю над критично важливим для американської торгівлі Панамським каналом та створення загроз інтересам США. У Вашингтоні вказують на дві компанії з КНР, які у рамках китайської ініціативи «Один пояс, один шлях» зводять власні логістичні проєкти у зоні каналу, завдяки яким зможуть отримати значний вплив на його функціонування.
Ключові теги: Панама, США
 

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