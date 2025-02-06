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Панама скасувала плату за проходження каналом для кораблів уряду США
09:11 06.02.2025 |
Уряд Панами погодився звільнити кораблі та судна, які належать уряду Сполучених Штатів, від сплати зборів за прохід Панамським каналом.
Про це у соцмережі X повідомив Держдепартамент США, передає Укрінформ.
«Уряд Панами погодився більше не стягувати плату за транзит Панамським каналом кораблів та суден, які належать уряду Сполучених Штатів», - ідеться в повідомленні.
В ньому додається, що відтепер такі судна можуть проходити Панамським каналом безоплатно, щорічно заощаджуючи уряду США мільйони доларів.
Стосовно зборів із кораблів та суден приватних американських морських перевізників у дописі не згадується.
Адміністрація президента Дональда Трампа критикує панамську владу за передачу Китаю контролю над критично важливим для американської торгівлі Панамським каналом та створення загроз інтересам США. У Вашингтоні вказують на дві компанії з КНР, які у рамках китайської ініціативи «Один пояс, один шлях» зводять власні логістичні проєкти у зоні каналу, завдяки яким зможуть отримати значний вплив на його функціонування.
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