Держсекретар США відмовився брати участь у саміті G20 в Південній Африці

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не поїде на зустріч глав МЗС країн «Групи двадцяти» (G20) у Йоганнесбурзі 20-21 лютого через антиамериканську політику влади головуючої в групі Південної Африки.

Про це він написав у мережі X, передає Укрінформ.

«Я не братиму участі в зустрічі G20 у Йоганнесбурзі. Південна Африка робить дуже погані речі - експропріює приватну власність та використовує G20 для просування «солідарності, рівності та стійкості», або іншими словами DEI (з англ. Diversity, Equity and Inclusion - різноманітність, рівність та інклюзивність - ред.), і боротьби зі змінами клімату», - написав Рубіо.

«Моя робота полягає в тому, щоб просувати національні інтереси Америки, а не витрачати гроші платників податків на потурання антиамериканізму», - додав держсекретар.

Цього року в «Групі двадцяти» головує Південна Африка, яка обрала девізом головування «Солідарність, рівність та стійкість».

У листопаді в Йоганнесбурзі має пройти саміт лідерів «двадцятки», після чого головування в групі перейде до Сполучених Штатів.