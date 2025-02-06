ЗМІ: Масовий вандалізм автівок у Німеччині «екоактивістами» є передвиборчою операцією РФ

Сотні випадків вандалізму авто у Німеччині з екологічними гаслами ймовірно є спецоперацією Росії у спробі розхитати німецьке суспільство перед виборами та погіршити рейтинги "Зелених".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі-розслідуванні Spiegel.

З грудня по всій території країни сталися численні випадки, коли невідомі особи задули монтажною піною вихлопні труби запаркованих авто та залишили на них наліпки з гаслом "Потрібно бути зеленішими" і портретом співлідера "Зелених" Роберта Габека.

На перший погляд, ці акції - загалом понад 270 випадків у Берліні, Бранденбурзі, Баварії, землі Баден-Вюртемберг - виглядали як витівки радикальних екоактивістів.

Випадки вандалізму призвели до гнівних коментарів під дописами Габека у Facebook - хтось почав звинувачувати у цьому безпосередньо партію і закликати до "рішучої реакції".

Журналісти Spiegel зі спілкування зі своїми джерелами, дотичними до розслідування, з'ясували, що ймовірно йдеться про гібридну операцію російських спецслужб перед достроковими виборами з метою розсварити між собою різні групи суспільства і налаштувати громадську думку проти "Зелених" і Габека.

У грудні поліція випадково зупинила для перевірки виконавців одної такої акції - молодих хлопців-громадян Німеччини, Сербії та БіГ, що мали при собі відповідне будівельне обладнання - і відпустила, ще не знаючи на той час про пошкоджені машини.

Коли про вандалізм стало відомо, "пазл склався" і їх визначили підозрюваними. З'ясувалось, що усіх трьох завербували через один з месенджерів та замовили акції вандалізму проти авто із "зеленим" слідом. За це їм пообіцяли кілька тисяч євро.

Якщо підозри слідства зміцняться, це відповідатиме побоюванням німецької контррозвідки про спроби Росії вплинути на федеральні вибори 23 лютого.

Федеральний офіс із захисту конституції вже давно попереджає про ризик зовнішнього втручання у вибори і зазначав, що Росія має "мабуть, найбільший і очевидний інтерес у тому, щоб вплинути на вибори".

У колах безпекових експертів дедалі частіше говорять про те, що російські спецслужби ймовірно використовують для гібридних операцій впливу у Європі, від провокаційних графіті до дрібних диверсій, не справжніх шпигунів, а завербованих "агентів низового рівня" - часто молодих людей зі схильністю до криміналу.

Нагадаємо, останні опитування показали, що партія Шольца наростила підтримку після порушення Мерцом "табу" щодо голосування спільно з ультраправими.

Тим часом норвезькі спецслужби попереджають про можливі російські диверсії в 2025 році.