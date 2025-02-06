Фінансові новини
- |
- 06.02.25
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Британія пом&aposякшить правила щодо місць будівництва АЕС
23:53 05.02.2025 |
Велика Британія має намір пом'якшити правила щодо місць будівництва атомних електростанцій, щоб оживити галузь, яка переживає не найкращі часи.
Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, пише "Європейська правда".
За словами людей, обізнаних з цим питанням, нові правила дадуть більше свободи у виборі місця для будівництва нових атомних реакторів - замість обмежень, які накладені урядом нині.
Наразі лише вісім майданчиків у Великій Британії призначені для будівництва атомних електростанцій.
Велика Британія має оголосити про зміни в четвер, оскільки лейбористський уряд намагається заохотити інвестиції в енергетику в рамках свого прагнення стимулювати економічне зростання.
Ядерні потужності стануть важливою частиною досягнення чистого нуля викидів вуглецю у Великій Британії до 2050 року. Енергія з ядерних реакторів може стати резервним джерелом, коли вітрова та сонячна енергетика вироблятимуть менше.
Консультації щодо нової ядерної політики, відомої як EN7, були розпочаті за попереднього уряду консерваторів. Тоді існувала амбітна мета побудувати до 2050 року 24 гігавати ядерних потужностей, що вчетверо перевищує нинішній рівень.
Велика Британія також працює над невеликими модульними реакторами. Минулого року уряд оголосив про план використовувати їх для живлення нових зон зростання штучного інтелекту.
Нагадаємо, минулого місяця уряд Польщі схвалив законопроєкт щодо фінансування будівництва першої в країні атомної електростанції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України
|Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Масовий вандалізм автівок у Німеччині «екоактивістами» є передвиборчою операцією РФ
|ЗМІ: Британія пом&aposякшить правила щодо місць будівництва АЕС
|«Мирний план» Трампа по Україні представлять у Мюнхені - ЗМІ
|Зеленський про допомогу зі США: про нові пакети поки не говоримо
|Турецька Medkon Lines відновила контейнерні перевезення до Одеси
|Україна увійшла до трійки пріоритетних напрямків у регіоні CEE для німецьких компаній
Бізнес
|Суд повністю виправдав голову Samsung Лі Дже Йона у справі про махінації з акціями
|В Україні затвердили перелік авто, з яких потрібно сплатити податок
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
|Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini
|Сотні компаній у світі обмежують доступ своїх працівників до DeepSeek
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій