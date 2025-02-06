ЗМІ: Британія пом&aposякшить правила щодо місць будівництва АЕС

Велика Британія має намір пом'якшити правила щодо місць будівництва атомних електростанцій, щоб оживити галузь, яка переживає не найкращі часи.

Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, пише "Європейська правда".

За словами людей, обізнаних з цим питанням, нові правила дадуть більше свободи у виборі місця для будівництва нових атомних реакторів - замість обмежень, які накладені урядом нині.

Наразі лише вісім майданчиків у Великій Британії призначені для будівництва атомних електростанцій.

Велика Британія має оголосити про зміни в четвер, оскільки лейбористський уряд намагається заохотити інвестиції в енергетику в рамках свого прагнення стимулювати економічне зростання.

Ядерні потужності стануть важливою частиною досягнення чистого нуля викидів вуглецю у Великій Британії до 2050 року. Енергія з ядерних реакторів може стати резервним джерелом, коли вітрова та сонячна енергетика вироблятимуть менше.

Консультації щодо нової ядерної політики, відомої як EN7, були розпочаті за попереднього уряду консерваторів. Тоді існувала амбітна мета побудувати до 2050 року 24 гігавати ядерних потужностей, що вчетверо перевищує нинішній рівень.

Велика Британія також працює над невеликими модульними реакторами. Минулого року уряд оголосив про план використовувати їх для живлення нових зон зростання штучного інтелекту.

Нагадаємо, минулого місяця уряд Польщі схвалив законопроєкт щодо фінансування будівництва першої в країні атомної електростанції.